بالأسماء.. مليار ريال عوائد تسمية 8 محطات بقطار الرياض.. والحصة الأكبر للبنوك

أمير المنطقة أشاد بدور الهيئة والإجراءات التي اتخذتها لتأهيل الشركات المتنافسة

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، حفل إعلان نتائج مزايدة حقوق تسمية عدد من محطات قطار الرياض الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء 6 ربيع الأول 1440هـ في قصر الثقافة بحي السفارات، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وتفصيلاً، أشاد أمير الرياض بتنظيم هيئة تطوير مدينة الرياض المزايدة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتأهيل الشركات المتنافسة في هذه المزايدة التي أُعلنت نتائجها بكل شفافية هذا المساء، وتأتي في سياق الشراكة المثمرة بين مشروع النقل العام بمدينة الرياض والقطاع الخاص في المدينة.

وقال الأمير فيصل بن بندر: إن عوائد هذه المزايدة ستعم كل مستخدمي المشروع وشركاءه من الشركات والبنوك الفائزة في المزايدة.. معبرًا عن شكره وتقديره للمسؤولين كافة في الهيئة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي، على جهودهم الكبيرة، وعملهم الدؤوب في تنفيذ هذا المشروع الجبار وفق الخطط المرسومة، كما هو شأن أي عمل يتم إنجازه في هذه البلاد المباركة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وولي عهده الأمين - حفظه الله-.

ومن جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ترسية مزايدة تخصيص حقوق التسمية لعدد من محطات قطار الرياض على عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى.

وجاءت نتائج المزايدة على النحو الآتي:

1. شركة الاتصالات السعودية فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الرئيسية الواقعة عند التقاء شارع العليا مع طريق الملك عبدالله على المسار الثاني.

2. "سابك" فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حي الفلاح على المسارين الرابع والسادس.

3. بنك البلاد فاز بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز على المسار الأول.

4. البنك السعودي البريطاني (ساب) فاز بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا بطريق الملك سلمان على المسار الأول.

5. مصرف الإنماء فاز بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع شارع موسى بن نصير على المسار الأول.

6. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء شارع العليا مع طريق أنس بن مالك على المسار الأول.

7. مؤسسة غرناطية للمراكز الاستثمارية (مركز غرناطية) فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء طريق أبي جعفر المنصور مع الطريق الدائري الشرقي على المسار السادس.

8. شركة ماجد الفطيم لمراكز التسوق (سيتي سينتر إشبيلية) فازت بمزايدة حقوق تسمية المحطة الواقعة عند التقاء طريق الملك عبدالله مع شارع النجاح على المسار الثاني.

مليار ريال عوائد

وبيَّن الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة أطلقت في وقت سابق مبادرة لإدراج حقوق تسمية مجموعة مختارة من هذه المحطات أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والدولي، أثمرت تقدُّم عدد من هذه الكيانات بعطاءاتها للمنافسة على الفوز بحقوق التسمية. وتم دراسة وتحليل هذه العطاءات وفق الضوابط والمعايير المحددة، وتمت ترسية مزايدة تخصيص حقوق تسمية 8 محطات من محطات المشروع البالغ عددها 85 محطة على عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية بلغت مليارًا وخمسة وأربعين مليون ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن بيع حقوق تسمية محطات مختارة لمدد طويلة في "مشروع قطار الرياض" يهدف إلى تحقيق عوائد للمشروع، يتم استثمارها في دعم استدامته، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، وتقديم خدمات حديثة لمستخدميه بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لتعزيز مساهمة المشروع في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المدينة، وتطوير بنيتها الاقتصادية، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية، وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، بما ينسجم مع توجهات (رؤية السعودية 2030).

3.6 مليون راكب يوميًّا

وأشار إلى أن مبادرة طرح مزايدة بيع حقوق تسمية عدد من المحطات ضمن المشروع تتيح الفرصة أمام أكبر كيانات القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها، وترسيخ علامتها التجارية، ونشر حملاتها التسويقية، ضمن أكبر مشروع للنقل العام في المنطقة، يستهدف استيعاب أكثر من مليون راكب يوميًّا في مرحلة التشغيل الأولى، ويعتزم رفع طاقته الاستيعابية القصوى إلى 3.6 مليون راكب يوميًّا مستقبلاً بمشيئة الله.

حزمة من المزايا

وأضاف بأن شراء حقوق تسمية المحطات في مشروع القطار يتيح حصول الكيانات الفائزة بالمزايدة على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتها ومنتجاتها حاضرة أمام الشرائح المستهدفة كافة من مستخدمي المشروع، سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية، أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أو في محال التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كثافات عالية

وبيَّن أن اختيار المحطات ضمن المزايدة جاء في مواقع مهمة من المدينة، تتمتع بكثافة سكانية عالية، وحركة تجارية نشطة، ومستوى إركاب مرتفع. مشيرًا معاليه إلى أن بيع حقوق تسمية عدد من المحطات ضمن مشروع النقل العام بمدينة الرياض يشكل إحدى الفرص الاستثمارية التي يتوافر عليها المشروع في العديد من القطاعات والخدمات والأنشطة المرتبطة بصناعة وتشغيل النقل العام، مثل قطاعات: التشغيل والصيانة والإعلان والتسويق والتجزئة والاتصالات، وغيرها.

وفي ختام الحفل تفضل رئيس مجلس الهيئة بالكشف عن خريطة محطات قطار الرياض، وتسليم الدروع التكريمية لممثلي الشركات الفائزة بالمزايدة.