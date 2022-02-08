جسر الملك فهد: يُقبل الفحص السريع شريطة عدم تجاوز مدته 48 ساعة

أكدت أن من هم دون 16 عامًا لا يلزمهم جرعة تنشيطية للسفر

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه يقبل الفحص السريع الخاص بفيروس كورونا الصادر من السعودية بشرط ألا تتجاوز مدته 48 ساعة.

وردًّا على تساؤل ضرورة عمل فحص pcr لمن تثبت إصابته والتزام الحجر 7 أيام لمستكمل الجرعات و10 أيام لغير مستكملي الجرعات، قالت المؤسسة: "للسعوديين لا يلزم عمل فحص pcr إضافي، ويكتفى بإحضار الفحص الأول، ولغير السعوديين يلزم عمل فحص pcr إضافي بعد انتهاء مدة الحجر بنتيجة سلبية".

وطالبت المؤسسة بإحضار شهادة معتمدة يوضح فيها المسافر نوع الفحص إذا أجرى فحصاً سريعاً، وأكدت المؤسسة أنه لا يوجد أي تغيير في اللقاحات المعتمدة ويجب الحصول على الجرعات المحددة حسب تعليمات الجهات المعنية لدخول غير السعوديين.

وأكدت المؤسسة أن الأطفال دون سن 16 عامًا لا يلزمهم الحصول على الجرعة التنشيطية لمغادرة المملكة، وأن الفئات المستثناة من فحص pcr عند القدوم إلى المملكة هم دون 8 أعوام للسعوديين وغير السعوديين، وأن مدة صلاحية مسحة pcr للمواطنين البحرينيين عند قدومهم للسعودية 48 ساعة.

وذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الفحص الصادر من المملكة العربية السعودية يقبل بشرط ألا يتجاوز مدته 48 ساعة.