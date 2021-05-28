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"الأرصاد"تنبه لسحب ممطرة على عدد من المحافظات

"مدني مكة" يحذر من تغيّرات جوية تستمر حتى الـ 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات اضم والعرضيات والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، وعرفات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.