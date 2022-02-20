واشنطن: الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يستهدف مدنًا عدة أبعد من العاصمة

بعضها في الشمال وأخرى بالجنوب

أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها اليوم الأحد بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يستهدف عددًا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف، بحسب ما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وذكرت المصادر أن "قائمة المدن التي قد تستهدفها روسيا تشمل خاركيف في الشمال الشرقي للبلاد، ومدينتَيْ أوديسا وخيرسون في الجنوب".

وأضافت بأن "المعلومات الاستخبارية تؤكد هذه الفرضيات".

الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا

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20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443 10:07 PM

بعضها في الشمال وأخرى بالجنوب

واشنطن: الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يستهدف مدنًا عدة أبعد من العاصمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها اليوم الأحد بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا قد يستهدف عددًا من المدن الأوكرانية أبعد من العاصمة كييف، بحسب ما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وذكرت المصادر أن "قائمة المدن التي قد تستهدفها روسيا تشمل خاركيف في الشمال الشرقي للبلاد، ومدينتَيْ أوديسا وخيرسون في الجنوب".

وأضافت بأن "المعلومات الاستخبارية تؤكد هذه الفرضيات".

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