بالفيديو .. مركبة تقتحم صالون حلاقة وتصرع أحد عامليه في الزلفي

نجا باقي زملائه والزبائن الجالسون .. المتوفى يعمل في المملكة منذ 25 عاماً

لقي عامل في صالون حلاقة "حلاق" مصرعه إثر دخول سيارة إلى داخل المحل، فيما نجا باقي زملائه والزبائن الجالسون.

تفصيلاً؛ وثّقت كاميرات أحد المحال التجارية مجريات حادث أليم وقع بصالون حلاقة في محافظة الزلفي نتيجة دخول إحدى المركبات إلى داخل الصالون؛ ما نتج عنه وفاة أحد الحلاقين وإصابة آخر فيما نجا بقية مَن كان داخل الصالون بأعجوبة.

وقال أحد شهود العيان لـ "سبق": كنت في محل لبيع الخبز؛ لا يفصله عن صالون الحلاقة سوى "بقالة"، وكان أمامي رجل مُسِن سبعيني لي به معرفة، وتبادلنا الحديث وهو بصحة جيدة.

وأضاف "لما أخد المُسِن الخبز ترجل، وركب سيارته وقادها للخلف ليخرج من مواقف الطريق، لكنه في هذه الأثناء صدم بسيارة (فان) كانت مارّة بالطريق خلفه، وعلى الفور قام صاحب الفان بالضغط على بوق السيارة بشكلٍ مستمر قاصداً تنبيه قائد السيارة".

وتابع "عندما أحسّ المُسِن بالحادث، وسمع صوت بوق السيارة العالي والمستمر، حرّك ناقل الحركة (الأتوماتيك) في سيارته للأمام وضغط على دواسة البنزين بشكلٍ لا شعوري؛ ما أدّى إلى اصطدام سيارته بمركبة متوقفة، لتتوجه إلى المحال التي أمامها وتدخل في صالون الحلاقة".

وأضاف "في أثناء دخول السيارة إلى صالون الحلاقة كان على الطرف الأيمن داخل المحل أحد الحلاقين يجلس على كرس من كراسي الانتظار، وعندما رأى السيارة قادمة قام ليهرب منها إلا أن السيارة صدمته ودفعته ليلتصق بالجدار الخلفي للمحل ويلقى مصرعه - رحمه الله".

وأردف "كان في الطرف الأيسر من الصالون "حلاقان آخران" يقومان بحلاقة الزبائن؛ حيث لم ينتبها والزبائن لقدوم السيارة فلم يتحركوا من مكانهم فسَلِموا بتوفيق الله".

وأضاف "الحلاق المتوفى يعمل في محافظة الزلفي منذ أكثر من ٢٥ سنة - رحمه الله".