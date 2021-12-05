"المشيطي": نطمح للوصول إلى مليون متطوع مجتمعياً

خلال احتفال وزارة البيئة باليوم العالمي للتطوع

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي: إن هناك طموحاً مجتمعياً للوصول إلى مليون متطوع؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وكشف عن مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف موظف في الوزارة في فعاليات تطوعية مختلفة، منوهاً إلى أهمية التطوع والمشاركة من قبل الأفراد في المجال التطوعي.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعالية اليوم العالمي للتطوع، وتكريم المميزين في العمل التطوعي، والذي أقيم اليوم في الوزارة.

كما دشن نائب الوزير مبادرة "يداً بيد لنغرسها"، والفرص التطوعية بمنصة العمل التطوعي، وكرم الجمعيات الأهلية المتميزة في العمل التطوعي، والجمعيات التي أسست وحدة تطوعية وفقاً للمعيار الوطني السعودي للتطوع، والمتطوعين الأكثر ساعات تطوعية بالوزارة، والجمعيات التابعة لإشرافها، ومسؤولي التطوع في فروع الوزارة.

ومن جهته أشار مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الربحية الدكتور خالد المجلاد، إلى الدور الكبير لوزارة البيئة والمياه والزراعة في دعم وتعزيز العمل التطوعي في كل مجالاتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات وطموحات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور "المجلاد" أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة للتطوع والمسؤولية المجتمعية، ضمن الإدارة العامة للمنظمات غير الربحية لتدير عملية التطوع في المركز الرئيس وكل فروع الوزارة والمؤسسات الشقيقة، بهدف توفير خارطة طريق متكاملة وموحدة لتحقيق رؤيتها الطموحة التي تتمثل في تحقيق موقع ريادي في العمل التطوعي السعودي في بيئة متطورة ومحفّزة مليئة بالعطاء والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وقال: إن الوزارة تمكنت، بحمد الله، أن تصبح من أوائل الجهات الحاصلة على المعيار الوطني السعودي للتطوع، وتحقيقها لطرح أكثر من 2650 فرصة تطوعية، وأكثر من 15000 متطوع، و227000 ساعة تطوعية.

من جهة أخرى شارك نائب الوزير في فعالية اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أقيم في الوزارة اليوم، من خلال إقامة فعالية توعوية تعريفية بحقوق ذوي الإعاقة في المساواة داخل المجتمع، والطريقة المثلى للتعامل معهم.

كما صاحب الفعالية تجربة تحاكي واقع ذوي الإعاقة من الصم والبكم من خلال تجربة سماعة عازلة للصوت، تصور واقعهم وتجبرك للتعامل بلغة الإشارة.