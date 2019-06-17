"الزير" يحتفل بزفاف ابنه "ماجد" في الباحة

احتفل أحمد سعيد الزير الزهراني، بزفاف ابنه "ماجد" في أحد قصور منطقة الباحة.

حضر الحفل شيخ قبيلة بني عامر، مساعد بن رقوش، ورئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية سابقاً، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، والشيخ خالد بن رقوش، ولفيف من الأصدقاء، والأقارب، والوجهاء، والمسؤولين.