"التخصصات الصحية" تدشن أكبر مركز اختبارات إلكترونية بالشرق الأوسط

"ابن أسعد": الهيئة تسعى لرفع كفاءة الممارس وتعزيز مأمونية القطاع الصحي

دشنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، اليوم الخميس، أكبر مركز للاختبارات الإلكترونية في الشرق الأوسط في مقر الهيئة بالرياض.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده بعد تدشين المركز:" إن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتطوير أدوات التقييم والاختبارات لتحقيق أهدافها في رفع كفاءة الممارس الصحي وتعزيز مأمونية القطاع الصحي".



وأكد أن الهيئة تفخر بأن هذا المركز يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ويتميّز بتقنياته الإلكترونية المتطورة؛ وهو ما يلبي الحاجة لمعرفة مهارات الممارس ومدى قدرته على العمل في المنشآت الصحية.

ويشتمل المركز على 140 مقعدًا، موزعة على 6 مراكز مستقلة، كما يحتوي على أجهزة ذكية ذاتية لخدمة المتقدمين، ومزود بنظام مراقبة عالي الجودة، ويتيح هذا النظام التسجيل بالصوت والصورة، إضافة لوجود مراقبين لكل مركز.



ويتيح المركز تسجيل المتقدمين الإلكتروني من خلال البصمة وأخذ صورة شخصية لهم، ويوفر صناديق أمانات بنظام أمان عالي الجودة خاصة للمتقدمين لوضع مقتنياتهم الشخصية بها.

وأوضحت الهيئة أن المركز يهدف لتحسين وتسهيل تجربة الممارس في مراكز الاختبارات، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في عقد الامتحانات الإلكترونية.