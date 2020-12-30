جنوب أفريقيا تشدد القيود بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة

بعد تجاوز الإصابات حاجز المليون

شددت جنوب أفريقيا القيود المفروضة إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وبعد تجاوز الإصابات حاجز المليون إصابة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في خطاب متلفز: إن مجلس الوزراء قرّر نقل الدولة إلى المستوى 3 من القيود، وهذا يشمل الحظر التام لمبيعات الملاهي الليلية وإلغاء الأحداث على نطاق واسع وفرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة.

فيروس كورونا الجديد

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 04:22 PM

بعد تجاوز الإصابات حاجز المليون

جنوب أفريقيا تشدد القيود بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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شددت جنوب أفريقيا القيود المفروضة إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وبعد تجاوز الإصابات حاجز المليون إصابة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في خطاب متلفز: إن مجلس الوزراء قرّر نقل الدولة إلى المستوى 3 من القيود، وهذا يشمل الحظر التام لمبيعات الملاهي الليلية وإلغاء الأحداث على نطاق واسع وفرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة.

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