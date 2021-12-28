مرة تركيا وأخرى "أوميكرون".. رقم قياسي جديد تسجّله "كورونا" عالمياً

الوفيات تغادر 5 ملايين حالة وجرعات اللقاح تقارب 9 مليارات بالمعززة

سجّلت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، أمس، حصيلة قياسية لعدد المصابين بالفيروس يومياً، في ظل تفشٍ واسعٍ للمتحور أوميكرون.

وأوضحت "بلومبيرج"، أن حصيلة الإصابات العالمية بلغت أمس 1.44 مليون إصابة حول العالم متجاوزة الحصيلة القياسية السابقة التي كان تمّ تسجيلها في ديسمبر 2020 عندما احتسبت تركيا عدداً كبيراً من الحالات لم تكن قد احتسبتها.

ولفتت إلى أن الأمر الجيد هو أن عدد الوفيات اليومية بكورونا لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً؛ حيث لا يزال عند حدود 7 آلاف حالة.

وتشير الدراسات إلى أنه على الرغم من أن قدرة المتحور أوميكرون على الإصابة تقدر بـ 70 مرة أسرع من المتحورات السابقة، فإن حدة المرض الذي يسبّبه قد لا يكون شديداً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتلقوا جرعة معزّزة.

وأظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 281.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من الـ 9 مليارات جرعة.

وأكّد أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 281 مليوناً و394 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و406 آلاف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 8 مليارات و979 مليون جرعة.

يُشار إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم؛ قد يكون بينها بعض الاختلافات.