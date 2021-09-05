تنبيه من أمطار رعدية على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 8 مساءً

تصحب بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية.. وتشمل العلا والعيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي العلا والعيص، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 10:46 AM

تصحب بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية.. وتشمل العلا والعيص

تنبيه من أمطار رعدية على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي العلا والعيص، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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