حادث سير مروّع يودي بحياة 18 جزائريًّا ويصيب 6

تصادم حافلة ركاب بشاحنة

قتل 18 جزائريًّا، وأصيب ستة آخرون، اليوم "الأحد"، في حادث سير مروع بولاية النعامة جنوب غربي الجزائر.

ووقع الحادث إثر اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم ستة ببلدية البيوض في دائرة المشرية في مدينة النعامة؛ وفقًا لمراسل "الحرة".

وأظهر مقطع فيديو الحافلة مدمرة وإلى جانبها شاحنة مقلوبة على الطريق.

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12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 08:24 PM

تصادم حافلة ركاب بشاحنة

حادث سير مروّع يودي بحياة 18 جزائريًّا ويصيب 6

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قتل 18 جزائريًّا، وأصيب ستة آخرون، اليوم "الأحد"، في حادث سير مروع بولاية النعامة جنوب غربي الجزائر.

ووقع الحادث إثر اصطدام شاحنة مع حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم ستة ببلدية البيوض في دائرة المشرية في مدينة النعامة؛ وفقًا لمراسل "الحرة".

وأظهر مقطع فيديو الحافلة مدمرة وإلى جانبها شاحنة مقلوبة على الطريق.

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