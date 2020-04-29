بالفيديو.. "متحدث الصحة: 15% من الإصابة بـ"كورونا" اليوم لمواطنين و85% لغير السعوديين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم: إن نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" اليوم 15% من المواطنين مقابل 85% لغير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ (169) حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
125 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم: إن نسبة الإصابة بفيروس "كورونا" اليوم 15% من المواطنين مقابل 85% لغير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ (169) حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2953) حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 5 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 157 متوفىً.