الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحكومة

طالب "دياب" بتصريف الأعمال

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، اليوم (الاثنين)، بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان نقلته "رويترز"، أن "عون" طلب من "دياب" استمرار الحكومة بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة.

وكان "دياب" قد تقدم باستقالته في وقت سابق اليوم في خطاب وجهه إلى الشعب اللبناني.

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:35 PM

طالب "دياب" بتصريف الأعمال

الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحكومة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قبل الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، اليوم (الاثنين)، بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيان نقلته "رويترز"، أن "عون" طلب من "دياب" استمرار الحكومة بتصريف الأعمال ريثما تتشكل الحكومة الجديدة.

وكان "دياب" قد تقدم باستقالته في وقت سابق اليوم في خطاب وجهه إلى الشعب اللبناني.

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