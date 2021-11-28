موجز سبق الأسبوعي: بحث آفاق التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي.. والهلال بطلاً لآسيا.. والعالم يتأهب لـ"أوميكرون"

500 وظيفة جديدة للمعاقين.. والسماح بالطواف لغير المعتمرين

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا متنوعة تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بين المحطات السياسية والاقتصادية والتعليمية والرياضية، حيث تجددت العلاقات السعودية الروسية المتجذرة لـ 95 عامًا مضت، وجدد نادي الهلال سمعة المملكة الكروية بتربعه على العرش الآسيوي محققًا كأس آسيا، وتعاملت حكومة المملكة بحزم مع إطلالة فيروس "أوميكرون" عندما منعت الطيران من وإلى جمهورية جنوب إفريقيا.



العلاقات السعودية الروسية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأربعاء الماضي، اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، والذي يُعقد العام الحالي في محافظة جدة تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، بحضور الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية، ومشاركة المسؤولين والعلماء والمفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.

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تعليق الرحلات الجوية من عددٍ من الدول الإفريقية بسبب المتحور الجديد

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى؛ فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول (جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها.

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الهلال ملكًا لآسيا

توج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021، بعد أن كسب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي 2/0، وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالرياض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال من خلال قذيفة لا تصد ولا ترد من قدم "الموهوب الشاب" ناصر الدوسري، عند الثانية 15 من انطلاق صافرة البداية، كأسرع هدف في النهائيات الآسيوية. وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 64 توج المالي موسى ماريغا حضوره بهدف ثانٍ للهلال، بعد تمريرة رائعة من الفرنسي" قوميز".

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السماح بالطواف لغير المعتمرين

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطائفين غير المعتمرين، بعد إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا، حيث جهّزت الرئاسة الخدمات كافة لتحقيق عددٍ من المحاور في مقدمتها أمنهم وسلامتهم، مع الحرص على تسخير إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام.

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500 وظيفة للمعاقين

رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، في مكتبه بقصر الحكم الخميس الماضي، توقيع اتفاقية لطرح أكثر من 500 وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين كلٍ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومؤسسة سعي الوقفية، بحضور شركات عدة؛ إلى تدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة عن طريق إلحاقهم في العديد من البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال مؤسسة سعي الوقفية؛ بهدف إحالة الأشخاص ذوي الإعاقة من فئات مستحقة للرعاية، إلى فئات تُسهم في تنمية المجتمع وتساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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إجازة نهاية الأسبوع الأول

بدأت بنهاية دوام الخميس الماضي إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة لجميع مراحل التعليم العام، بعد انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

ويأتي هذا في العام الأول لتطبيق التقويم الدراسي الجديد، الذي أعاد توزيع العام إلى 3 فصول دراسية بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل.

وتخلل الفصل الأول إجازتان مطولتان، بالإضافة إلى إجازة اليوم الوطني.. فيما تُستأنف الدراسة للفصل الثاني مطلع شهر جمادى الأولى، والذي يستمر حتى 7 شعبان، ويتخلله 3 إجازات مطولة، بالإضافة إلى إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

وينطلق الفصل الثالث للعام الحالي 17 شعبان ويمر بإجازتين مطولتين، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر، ويختتم العام الدراسي في أول أيام شهر ذي الحجة.

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تدشين فعاليات مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان

نيابةً عن حرم خادم الحرمين الشريفين، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، دشّن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الثلاثاء الماضي، أعمال وفعاليّات مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان، الذي نظّمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف بنت عبد العالي العجمي، وعددٍ من قياديي وقيادات الجامعة ومشاركة قيادات نسائية من مختلف القطاعات، ونحو 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية لمدة يومين.

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