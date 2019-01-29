"جوجل" تستعد لثورة في عالم مكالمات الفيديو

ستطرح نسخة ويب وإصداراً محدثاً للهواتف الذكية

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية تستعد لإحداث ثورة في عالم مكالمات الفيديو، ومنافسة التطبيقات الشهيرة في هذا المجال.

وأشار موقع "أندرويد كوميونتي" التقني المتخصص، إلى أن جوجل تستعد لتوسيع خدمات تطبيقها "جوجل ديو"؛ لتقتحم به بصورة أكبر عالم مكالمات الفيديو.

ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث الثوري لـ"جوجل ديو" خلال الأسابيع المقبلة.

وستطرح "جوجل" نسخة من تطبيقها "جوجل ديو" على نسخة الويب ومتصفحات "جوجل كروم" و"موزيلا فايرفوكس" و"أبل سافاري"، بالإضافة إلى نسخة عبر الهواتف الذكية على متجريْ "جوجل بلاي" أو "آب ستور".

وستشمل نسختا الويب والهواتف الذكية من "جوجل ديو"، مهام جديدة تماماً لمكالمات الفيديو، بالإضافة إلى الميزات الأساسية للتطبيق مثل "نوك نوك"، والقدرة على ترك رسائل بالفيديو.

ومن أبرز الميزات الجديدة على "جوجل ديو"، إمكانية إجراء المكالمات الجماعية بالفيديو بطريقة مماثلة لتطبيق "فيس تايم" من شركة "أبل".

ولن يحتاج مستخدم "جوجل ديو" إلا لإنشاء مجموعة تحتوي على جهات الاتصال التي يرغب أو يرغبون في إجراء دردشات بالصوت والصورة معها، ثم بدء مكالمات جماعية في نفس الوقت.