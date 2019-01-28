خنجر "الامتداد" في خصر جيوش الدكتوراه العاطلة .. رسالة لـ "آل الشيخ"

متضرّرون: مصالح تحكم اللجان والحل "المدنية".. والإحصاء: أعداد بالآلاف

يقف شرط امتداد التخصص عائقاً أمام جيوش حملة الدكتوراه المُعطلين عن العمل حتى أصبح هذا الشرط هاجساً يثنيهم عن التقدم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية التي امتلأت أزقتها بالوافدين الذين قضى منهم سنوات عمره بين ردهات هذه الجامعات، في ظل وجود كوادر وطنية قابلة للإحلال.

ويناشد المُعطلون "حملة الدكتوراه"، وزير التعليم حمد آل الشيخ؛ إزاحة عثرة "امتداد التخصص" التي لا تعدو كونها عُرفاً ابتدعته الجامعات فيما بينها لتضع العراقيل أمامهم، وخاصة من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين، يُضاف إليها عديد من العقبات التعسفية، فأصبحت بطالة حملة الدكتوراه تسجل أرقاماً مفزعة يُضاف إليها البطالة المقنّعة المتمثلة في عدم منح الموظف الحاصل على مؤهلات عليا قدره الوظيفي الذي يستحقه.

‏واختلفت الإحصائيات عن أعداد المُعطلين من حملة الدكتوراه، وفي تقرير لهيئة الإحصاء صدر قبل عامين أوضحت أن عدد العاطلين عن العمل من حملة الدكتوراه والماجستير بالمملكة بلغ 5867، جاءت الإناث في الصدارة بإجمالي 4790.

وقالت الهيئة، إن عدد السعوديين الذكور العاطلين الحاصلين على شهادة الماجستير بلغ 1008 والحاصلين على الدكتوراه بلغ 69 شخصاً، فيما بلغ عدد السعوديات العاطلات الحاصلات على الماجستير 5363 واللاتي يحملن شهادة الدكتوراه 435.

‏إلا أن الجامعات السعودية تغرّد خارج السرب ولا تلتفت لهذه الأرقام متمسكين بالشروط التعجيزية للوظائف الأكاديمية على الرغم من أنها غير موجودة بنظام لائحة التعليم لتعيين السعوديين على الوظائف الأكاديمية، في حين تستمر لجان التعاقد التابعة للجامعات بجلب الأجانب الذين "لا تُطبق عليهم الشروط المفروضة على السعوديين"، في مخالفة واضحة لنظام التوظيف، ففي لائحة توظيف الأجانب نصّت المادة الرابعة بفقرتها الثانية على التعيين في حالة "عدم توافر مواطن لشغل الوظيفة"، ومع نسف الجامعات هذه الشروط أصبح مشروع توطين الجامعات حلماً لا يمكن تحقيقه.

‏وقال المتعطلون لـ "سبق": "نحن أبناء الوطن بيننا مَن اجتاز مرحلة الماجستير والدكتوراه بتقدير ممتاز وتقدّمنا على كثير من الجامعات السعودية ولا نجد غير العراقيل والتحديات أبرزها شرط امتداد التخصص، فأضحى الباب الذي تستخدمه الجامعات لمنع السعوديين والسعوديات من التقدم بلا وجه حق".

وأضافوا: "وهناك شروط أخرى من ضمنها العمر والخبرة، فكيف نكسب هذين الشرطين وهم يرفضوننا فلم نمنح الخبرة وضاع العمر، كذلك يضيفون شرط عدم قبول المتقدم الذي يعمل بوظيفة حكومية وشروطاً أخرى ليس الهدف منها المفاضلة بين المتقدمين بقدر ما هي عقبات تنال من كفاءة ابن الوطن".

وأشاروا: "أصبح مصيرنا بلجان القبول ومجالس الكليات والجامعات وبيروقراطية قاتلة تنسف مؤهلاتنا، وأصبحنا تحت رحمة هذه المجالس، فلما لم يطبق امتداد التخصص على أعضاء هيئة التدريس القدامى؟ واليوم نحن نطالب الخدمة المدنية وأجهزة مراقبة التوظيف بمتابعة هذا الملف وحسمه".

وقالوا: "نرى الحل بسحب ملف توظيف أعضاء هيئة التدريس من الجامعات وتسليمه للخدمة المدنية فهي الجهة المسؤولة؛ كذلك نطالب ألا يكون رئيس الجامعة هو مَن يترأس المجلس وتعطى القرارات على قناعته الشخصية؛ بل لا بد من وجود لجنة مشتركة ومشكلة ويكون مدير الجامعة عضواً فيها وله صوت واحد فقط".

وبيّنوا: "إذا هدفنا وأد البيروقراطية في الجامعات لابد أن يكون الوكيل للشؤون المالية والإدارية موظف حكومي مدني، وليس ممارساً أكاديمياً لا يستوعب الأنظمة؛ كذلك لا بد أن ترفع الجامعات خططها الإستراتيجية للخدمة المدنية ومن ضمنها وظائفها والأخيرة هي التي تقرر وتختار الكفاءات السعودية المؤهلة وفق منظوم عملي وعلمي وليست أهواءً شخصية تغلبها المصالح والعلاقات".

واختتموا: "نحن الآن في مرحلة تغيير ممثلة ببرامج التحول الوطني ورؤية (٢٠٣٠) التي تستلزم من الجامعات إعادة النظر في سياسات التعيين لحملة الدكتوراه وإيجاد وظائف، وبالإمكان وضع بدائل أخرى لمعالجة اختلاف التخصص كالمقررات التكميلية والبحوث الإضافية وغيرها أيضاً وضع إستراتيجيات مختلفة لفترة التجربة بعد التعيين كالتقييم المستمر والمتنوع لعضو هيئة التدريس (حامل مؤهل الدكتوراه)".