وفاة شيخ شمل قبائل "آل سلمى" بالريث

توفي، صباح اليوم السبت، شيخ شمل قبائل "آل سلمى" بالريث، الشيخ علي بن شوعان بن سلمان السلمي الريثي، بعد معاناة مع المرض.

وأقيمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة العصر اليوم، في الجامع الكبير بوادي عمود بمحافظة الريث.

تتقدم "سبق" بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة وذوي وقبيلة الفقيد؛ سائلين الله، أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".