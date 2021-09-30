شاهد.. نائب أمير المدينة يرعى احتفال "التعليم" باليوم الوطني

اطلع على جدارية "هي لنا دار" ومحتويات المعرض المتنقل للموهوبين

رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأربعاء، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار "هي لنا دار"، بالمسرح الثقافي بالإدارة.

واطلع الأمير سعود بن خالد على "جدارية هي لنا دار"، التي تم تجهيزها بهذه المناسبة لتستعرض الأعمال الفنية المتنوعة التي نفذها الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات بمدارس المدينة المنورة، وعلى محتويات المعرض المتنقل للموهوبين.

وشاهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، عرضًا مرئيًّا عن جهود قطاع التعليم في المملكة، حَظِيَ بالدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة أيدها الله؛ لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي هيأت الدولة فيها لقطاع التعليم كل الاحتياجات وصولًا إلى العودة الآمنة للمدارس، ثم استمع لكلمة طلاب وطالبات مدارس التعليم، وشهدت احتفالية اليوم الوطني، عرض "أوبريت" بعنوان "دار الشموخ".. عقب ذلك شارك منسوبو التعليم والطلاب العرضة السعودية.