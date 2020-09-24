"واصلي" يهنئ القيادة بمناسبة يوم الوطن الـ90.. وهذا ما قاله شعرًا

نستلهم من سيرة المؤسس الكفاح والعزم والتصميم والبذل لأجل الوطن

قال المدير العام لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد بن قاسم واصلي في ذكرى يوم الوطن الـ90: "بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، بحلول ذكرى توحيد السعودية التسعين، أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان".

وأضاف "واصلي": وأهنئ نفسي وعائلتي والشعب السعودي الكريم كافة بهذا اليوم الذي نستشعر به نِعَم الله على هذه البلاد المباركة، ونستلهم من سيرة مؤسس هذه الدولة المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الكفاح والعزم والتصميم والبذل لأجل الوطن؛ إذ كان مثالاً عظيمًا لهذه القيم، حتى وفقه الله لتوحيد أرجاء المملكة العربية السعودية. ونستلهم من أبنائه الذين ساروا على نهجه في بناء ورفعة هذا الوطن حتى أصبح في رئاسة مجموعة العشرين.

وبهذه المناسبة قال" واصلي" شعرًا:

وطني زهوت بعامِكَ التِّسعِينا

بالعزمِ نِلتَ المجدَ والتمكينا

وطن الشموخ وليس مِثلكَ موطنٌ

أنت الثريا ما رأيت قرينا

أروي ترابك من دمي ومدامعي

وأظلُّ حِصناً للحدود حصينا

فأنا السعوديُّ الذي لا أنثَني

أبداً ولن أدَعَ المُنى وألينا

في همةٍ نبنيك يا وطن العلا

بالفعل قبل القول صارَ يقينا



