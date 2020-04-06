رئيس "الشورى" يشكر خادم الحرمين على توجيهه بعقد جلسات المجلس عن بُعد

قال: يأتي في سياق حرص الملك وولي عهده على أن يواصل المجلس القيام بدوره

رفع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على توجيهه الكريم بعقد جلسات المجلس وأعمال لجانه عن بُعد.

وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ: التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على أن يواصل مجلس #الشورى القيام بدوره وأعماله التي تسهم في صناعة القرار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجّه بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بُعد.

يأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه -أيّده الله- على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المنوطة به خدمة للوطن والمواطن.

ويستهل المجلس ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 1441/8/13هـ، عقد أولى جلساته التي يناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.