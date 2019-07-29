خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من سلطان بن زايد وحميد النعيمي في وفاة الأمير بندر

وتلقى العزاء من الرئيس الجيبوتي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان؛ ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة من الرئيس إسماعيل عمر جيله؛ رئيس جمهورية جيبوتي، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وعبّر الرئيس إسماعيل جيله؛ عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء من الشيخ حميد بن راشد النعيمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتَي عزاء من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي؛ ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي؛ نائب حاكم عجمان.