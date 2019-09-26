هيئة المعروف في "نفي" تُدشن معرض "حصين التقني" عبر تقنية (Q.R)

يهدف إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية للتعامل الذكي معها

دشن مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في "نفي"، التابع لهيئة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، معرض برنامج "حصين التقني"، عبر تقنية (Q.R)، والذي يمكن التعرف على محتواه التوعوي عبر مسح الكود الإلكتروني من خلال الأجهزة الذكية.

ويهدف المعرض إلى التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والابتزاز والطرق المثلى للتعامل الذكي معها.

وستوزع "البنرات" و"الاستكرات" التي تحمل "الباركود" في المدارس والأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمتنزهات والأماكن العامة.

يأتي ذلك بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة لمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتعزيز دور الهيئة في خدمة الدين والوطن.