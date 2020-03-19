أمطار غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد على منطقة نجران

هطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار -بمشيئة الله-.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار نجران

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 06:12 PM

أمطار غزيرة مصحوبة بزخّات من البرد على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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هطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار -بمشيئة الله-.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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