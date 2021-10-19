إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 241.09 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.09 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و111716 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.
وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و111716 حالة
تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.09 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و111716 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".
وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.