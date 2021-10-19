إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 241.09 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و111716 حالة

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.09 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و111716 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443 09:11 AM

وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و111716 حالة

إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز 241.09 مليون حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 241.09 مليون نسمة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى 5 ملايين و111716 حالة بحسب إحصاء لـ "رويترز".

وتمّ تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

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