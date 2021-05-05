بإجمالي ربح 2.9 مليار.. "السعودية للكهرباء" تعلن نتائج الربع الأول

بعد تطبيق إلغاء الرسم الحكومي وتنظيم إيراداتها وفق نموذج قاعدة الأصول

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، نتائجها المالية للربع الأول من 2021م، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بـ 13.35 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي الربح 2.9 مليار ريال سعودي، والربح التشغيلي 2.3 مليار ريال سعودي، أما صافي الربح فبلغ 1.7 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.7 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول 2021.

تأتي النتائج المالية للشركة عن الربع الأول 2021م، كأول نتائج ربعية لها بعد إلغاء الرسم الحكومي المقر عليها مطلع عام 2018م، وتنظيم إيراداتها وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة اعتباراً من بداية العام المالي 2021، وذلك تطبيقاً لمجموعة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة المقرة في قطاع الكهرباء، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر نوفمبر 2020م، حيث استهدفت الاصلاحات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030.

وبيّنت الشركة أنه ضمن تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، بدءاً من الربع الأول 2021م، انعكس الغاء الرسم الحكومي وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة جوهرياً على إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة.

كما أوضحت أن نموذج قاعدة الأصول المنظَمةُ هو منهجية خاصة بالمنظم تتماشى مع المعايير العالمية، وتحدد المستوى المناسب للإيرادات (الإيراد المطلوب) الذي يغطي تكاليف الشركة الكفؤة ويحقق عائداً عادلاً على رأس المال المستثمر في أوجه النشاط التي تنظّمها هيئة المياه والكهرباء، وتتضمن تلك المنهجية استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة بتغطية أي فرق بين الإيراد المطلوب المحدّد من المنظم والإيرادات الفعلية للشركة، ويتم صرف دفعات صندوق الموازنة للشركة بشكل ربع سنوي، وتعترف به كإيرادات تشغيلية أخرى ضمن قائمة الدخل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الأستاذ فهد السديري، مُعلقاً على النتائج المالية للشركة: "العام المالي 2021 سيكون عاماً تحولياً للشركة نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة؛ ما يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين".

وأضاف "النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2021م ليست بمعزل عن ذلك، حيث جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي ومساهمة حساب الموازنة وانخفاض تكاليف التمويل، إضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين والطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".

وأشار "السديري"؛ إلى طبيعة موسمية الاستهلاك للطاقة الكهربائية بالمملكة، الذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى كامل العام.

وعبّر الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء"، عن سعادة الشركة بتحقق هذه الإصلاحات التاريخية بالقطاع، مشيراً إلى أنه لم يكن لها أن تتحقق لولا توفيق الله -عزّ وجلّ-، ثم الدعم اللامحدود والمباشر من لَدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين، ومتابعة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وتضمن الربع الأول 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم.. وانفاذاً للأمر الملكي الكريم، وتطبيقاً لتوجيهات الجهات ذات العلاقة، انتهت الشركة في وقت لم يتجاوز 13 شهراً من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عدّاد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة، ضمن مشروعها الضخم "العدّادات الذكية"، الذي يعد خطوة أساسية في مسيرتها نحو أتمتة الشبكة والتحول الرقمي للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة للمشترك.

وبلغت استثمارات الشركة بالمشروع أكثر من 9.5 مليار ريال، نحو 40 في المائة منها تدعم المحتوى المحلي.

والعدّادات الذكية ستدعم تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العدّاد، وتقنيات تدعم خدمة "حسابي" لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء كان مالكاً أو مستأجراً.

كما أنها بشكل تدريجي ستقدم مجموعة من المزايا الأخرى للمشترك، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه لحظياً من خلال تطبيق الكهرباء.

إضافة إلى ذلك تمكنت الشركة خلال الربع الأول 2021 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية الضخمة التي يصل مجموع أطوالها 22 ضعف محيط كوكب الأرض، حيث نمت أطوال شبكتَي النقل والألياف الضوئية بمعدل 5% لتصل ما يفوق 90 الف ك.م. دائري و82 الف ك.م على التوالي، كذلك نمت أطوال شبكة التوزيع بمعدل سنوي 5% لتصل ما يفوق 710 الف ك.م. دائري، وقامت الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 119 ألف مشترك جديد، ليتجاوز عدد المشتركين 10.2 مليون مشترك.