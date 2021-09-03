"النخلي" يتأهل لنهائي سباق 200م في الألعاب البارالمبية

تأهل العدّاء السعودي علي النخلي لنهائي سباق 200م بعد أن حل رابعاً في مجموعته ضمن التصفيات الأولية بزمن 23.35 ثانية في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب البارالمبية.

ويشارك العدّاء علي النخلي غداً السبت في النهائي عند الـ 04:27 صباحاً في التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.