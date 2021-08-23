صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟

11 هدفًا في 8 مباريات تدق ناقوس الخطر

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تكثّف الخطى نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتقوية الجانب الدفاعي .

وتردد أيضاً عن رغبة الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وتكرار تجربة النادي السابقة عندما تعاقد مع العماني علي الحبسي وقدم الحارس وقتها أداءً ولا أروع .

وارتبط اسم المدافع المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي بالانضمام للهلال خلال الفترة الحالية .

وبات الجانب الدفاعي يمثل قلقاً كبيرًا للمدرب البرتغالي جارديم، حيث استقبلت شباك الفريق في 6 وديات ومباراتين رسميتين 11 هدفاً .