شرطة المدينة المنورة: القبض على 6 أشخاص سرقوا أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( ستة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، لتورطهم بسرقة أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بأحياء متفرقة بالمدينة وتصريف جزء منها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.