إعلان فتح جميع المدارس في إيطاليا.. سبتمبر القادم

أعلنت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا أتسولينا، اليوم الأربعاء، أن المدارس في جميع أنحاء البلاد سيُعاد فتحها في سبتمبر، بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت "أتسولينا" في جلسة استماع برلمانية: "لهذا السبب قررت الحكومة إعادة الفتح في سبتمبر"، مضيفةً أن الظروف الحالية لن تسمح باستئناف الفصول الدراسية بأمان في أي وقت قبل سبتمبر.

وتم إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء إيطاليا منذ الخامس من مارس في إطار إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة 31 ألف شخص في البلاد.