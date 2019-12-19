مفاجأة ... هذا ما يحصل على الطيار في الساعة الواحدة!

يعمل 150 ساعة بالمتوسط في الشهر

تحتاج شركات الطیران إلى أكثر من 600 ألف طیار في السنوات العشرين المقبلة وفقاً لتوقعات شركة بوينغ الأمیركیة وحاليًا يوجد ما يزيد عن 808 آلاف طيار بمختلف الدرجات والخبرات في العالم حسب "إياتا" وتعد رواتب الطيارين أكثر الأمور تعقيدًا لدى شركات الطيران، وقد أصبح الاختلاف بين الطيارين والشركات محتدمًا للغاية، ويعد سلم الرواتب مفاجاة للكثيرين حسب أكاديمیة "فینیكس إيست" الأمیركیة للطیران، حيث كشفت وفقًا لموقع "ارقام" أن أجور الطیارين في العالم ليست متساوية، ففي أمیركا الشمالیة لا يحصل أغلبیتھم على راتب سنوي ثابت مثل بعض المھن الأخرى بل يدفع لهم بالساعة وتتراوح بین 20 إلى 50 دولارًا الطیران ونوع الطائرة فضلاً عن خبرة الطیار، فیسجل الطیار العادي نحو 75 ساعة شھريًا وأحیانًا يصل إلى 150 ساعة شھريًا يؤدي مھاماً أرضیة مثل التدريب على أجھزة المحاكاة وحفظ السجلات وأداء عملیات التفتیش قبل الرحلة، فضلاً عن تخطیط الرحلات والسفر من وإلى المطارات.

وتختلف الرواتب حسب نوع الطائرة والمدة التي قضوھا في الشركة، فمتوسط الراتب السنوي لطیار يتولى قیادة الطائرات الكبیرة قد يصل إلى أكثر من 121 ألف دولار ويقل المبلغ بالنسبة للطائرات الأصغر حجماً أو في شركات الطیران التي تسیر رحلات إقلیمیة ومحلیة . لكل شركة طیران جدول مدفوعات خاص بھا، ولكن العروض المقدمة للطیارين من قبل الناقلات الجوية تشھد ارتفاعًا سنوياً متواصلاً، وترتفع الرواتب بمعدلات كبیرة بالنسبة عندما يتدرج الطیار من وظیفة مساعد طیار إلى كابتن طیار، أو يقضي فترات طويلة في الخدمة ويكون مؤھلاً لأداء العديد من المھام الأخرى والعديد من شركات الطیران تمنح الطیارين عروض سفر وتخفیضات ھائلة على الرحلات الجوية بالنسبة لھم، وبالإضافة إلى ذلك يحصل الطیارون على أيام إجازات أكثر من الوظائف الأخرى.

في ظل القوانین الدولیة المتعلقة بالإرھاق الخاص بالسفر الجوي لأطقم الطائرات ويصل متوسط رواتب الطیارين في الناقلات الجوية الخلیجیة إلى نحو 60 ألف ريال شھرياً للطیار الكابتن الذي يتولى قیادة الطائرات العريضة الحجم بما فیھا مدفوعات الراتب الأساسي وبدل السكن وغیرھا.