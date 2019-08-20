أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة ويكرم المشاركين بأعمال الحج بمنفذ حالة عمار

قال: نسعد عندما نرى الرضا على وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، باسمه وباسم كافة منسوبي القطاعات العسكرية والمدينة العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار؛ أسمى عبارات التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1440هـ.

وتفصيلاً: قدم أمير تبوك الشكر لكافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسهم وزير الداخلية وكافة القطاعات المدنية والعسكرية التي شاركت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم ومغادرتهم بعد أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وقال في كلمة خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية التي شاركت في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، الذي أقيم مساء أمس بالقصر الحكومي: في هذه الأمسية المباركة نحمد الله عز وجل على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن واستقرار، وعلى استضافتها لحجاج بيت الله الحرام الذين أدوا هذه الفريضة ورجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وأضاف: أن المملكة شرفها الله سبحانه وتعالى منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه البررة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله– في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتابع: هذا شرف كرمنا فيه بالمملكة العربية السعودية أن نخدم المسلمين وضيوف الرحمن، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كما أننا نسعد عندما نرى البسمة تعلو وجوه الحجاج وهم يغادرون المملكة وهم راضون عما قدم لهم من خدمات سهلت أداء حجهم بكل يسر وسهولة.

كما شكر أمير المنطقة وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، محمد بن عبدالله الحقباني، على جهده المميز هو وزملائه من كافة الإدارات الحكومية ومنسوبيها الذين شاركوا ميدانياً في هذا العمل النبيل، لخدمة الحجاج القادمين عبر المنفذ والمغادرين منه بعد أداء فريضتهم.

وأشاد سمو أمير المنطقة المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، بدور المرأة السعودية وخدمتها لضيوف الرحمن من خلال تواجدها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وأيضاً من خلال الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. وقال: إن هذا العمل البارز الذي قامت به المرأة السعودية هو عمل كبير وجليل تسير عليه المرأة السعودية على خطى جداتهن وأمهاتهن، وأمر نفخر ونفاخر به.

ومن جهته ألقى قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء البحري عطية بن أحمد الزهراني، كلمة نيابة عن المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– ولسمو أمير منطقة تبوك، بمناسبة ما تحقق من تميز ونجاح في تنظيم حج هذا العام.

وعقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة، وحضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبد الله الحقباني، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.