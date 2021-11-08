مدير تعليم الليث: 7 أعوام من الأمجاد والمنجزات يعيشها الشعب في عهد الملك سلمان

رفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين في الذكرى السابعة لتوليه الحكم

رفع مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد ملكًا للمملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أكد "الحازمي" أن ما تحقق خلال سبعة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار.

وأضاف: في ذكرى البيعة السابعة، وفي هذا العهد الميمون، أتت المحافظة على صحة الإنسان وأمنه واستمرار تعليمه من أهم أولويات خادم الحرمين الشريفين؛ لتقدم السعودية نموذجًا فريدًا في التعامل مع الجائحة، يضمن التوازن بين استمرار التنمية للوطن والمواطن، والمحافظة على سلامته وصحته في آن واحد. ولقد حظينا في التعليم بالنصيب الأكبر من اهتمام وحرص قيادتنا؛ ما ساهم في استقرار العملية التعليمية لطلابنا وطالباتنا حضوريًّا وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعن بُعد عبر منصة مدرستي الرقمية.

وقال: نحمد الله -عز وجل-؛ فبلادنا اليوم تعيش في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والأمان، وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا؛ إذ لا يكاد يمرُّ شهر دون تدشين مشروع عملاق، يضيف خطوة نجاح للوطن، ويحقق رفاهية للمواطن.. وكل ذلك كان نتاجًا لرؤية مُحكمة، وأفعال تسبق الأقوال؛ فما تحقق خلال سبعة أعوام من إنجازات ونجاحات كبيرة مؤشرات حقيقية على الخُطى الحثيثة والجادة التي يسير بها الوطن وأبناؤه تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارًا، كما أن الشعب السعودي أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته. ومعًا قيادة وشعبًا سنحقق المستحيل، وطموحنا يتصاعد إلى عنان السماء.