"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـعشرين

قال البرنامج: للتحقق منها يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن "حساب المواطن" صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019؛ موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": صدرت نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://www.ca.gov.sa/

وكان إجمالي قيمة الدفعات في برنامج #حساب_المواطن منذ انطلاقه وحتى دفعة 19 (يونيو)، قد بلغت 45 مليار ريال.