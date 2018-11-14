مستشفى "رويضة" ينفذ فعالية اليوم العالمي لمرضى السكري

تحت شعار: "العائلة والسكري"

نظم مستشفى رويضة العرض العام، اليوم الأربعاء؛ فعالية اليوم العالمي لمرضى السكري، تحت شعار: "العائلة والسكري".

وينفذ المستشفى أكثر من فعالية داخل المستشفى وخارجها، حيث أطلق بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم؛ مسيرة توعوية، شاركت فيها جميع القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى طلاب المدارس من جميع المراحل.