تعيين "الزبيدي والزهراني" بـ "متفجرات العاصمة المقدسة"

قلّد مدير شرطة العاصمة اللواء الدكتور فهد مطلق العصيمي، الملازم اول خالد محمد الزبيدي، والملازم أحمد محمد الزهراني، رتبتيهما.

جاء ذلك بحضور مدير شعبة الاسلحة والمتفجرات بالعاصمة المقدسة المقدم عطية حامد الزهراني، بعد صدور قرار تعيين "الزبيدي والزهراني" بشعبة الأسلحة والمتفجرات بالعاصمة المقدسة.