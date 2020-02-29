بحضور كثيف من المشجعين والعوائل.. "الفغم" يتوج الفائزين في "بطولة القصب للرياضات اللاسلكية"

60 مشاركًا من: الكويت وجدة ومكة والرياض والدمام وأبها والأحساء وشقراء والقصب

وسط حضور كثيف من المشجعين والمهتمين والعوائل، وبمشاركة من داخل المملكة وخارجها، توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" سعود الفغم، الفائزين في بطولة القصب للرياضات اللاسلكية التي نظمها الاتحاد في ميدان القصب بالتعاون مع بلدية القصب.

حضر البطولة رئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم، ومعرف آل جوفان، الدكتور فلاح الجوفان، والشيخ عبدالرحمن الجلال، ومدير مكتب وكيل أمانة الرياض يوسف الصميت والشيخ مسفر بن منصور الجوفان، وعدد كبير من محبي وهواة الرياضات اللاسلكية من جميع فئات المجتمع، إذ امتلأت مدرجات ميدان البطولة بالمتابعين والمشجعين، إضافة إلى الحضور الكثيف من العوائل التي تابعت فعاليات البطولة بحماس.

وشارك في البطولة ٦٠ متسابقًا من داخل المملكة المملكة وخارجها، إذ شارك فيها متسابقون من دولة الكويت ومن مدن أبها ومكة وجدة والأحساء واالدمام والرياض وشقراء والقصب.

وتم تقسيم فئات البطولة إلى خمس فئات هي: مسابقة طائرات الهليكوبتر ومسابقة طائرات الجت ومسابقة الطائرات المروحية 3D، ومسابقة دراق بنزين ومسابقة دراق كهرباء، وبدأت السباقات بين المشاركين الساعة الواحدة ظهرًا، وانتهت قبيل المغرب.

وجاءت نتائج منافسات البطولة كالتالي:

أولاً: فئة طائرات الهليكوبتر: المركز الأول فيصل أبو حميد، والمركز الثاني محمد العصيمي والمركز الثالث عبدالهادي عزوز.

ثانيًا: فئة طائرات 3D المركز الأول سعد العجمي (من دولة الكويت)، والمركز الثاني أيمن الحميضي والمركز الثالث عادل الجميلي.

ثالثًا: فئة طائرات الجت المركز الأول حمد الرفدان والمركز الثاني أحمد العنزي والمركز الثالث خالد الجخيدب.

رابعًا: فئة السيارات الكهربائية، المركز الأول مهدي العيسى، والمركز الثاني محمد الكثيري، والمركز والثالث هاني الخليفة.

خامسًا: فئة سيارات البنزين: المركز الأول عبدالمطلب الشملان، والمركز الثاني عبدالرحمن الشدوخي، والمركز الثالث إدريس الخليفة.

وفي ختام المنافسات، سلم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم، ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم، ومدير البطولة الكابتن فهد بن عبدالعزيز الجوفان الدروع والشهادات للفائزين.

وأشاد "الفغم" بالتعاون القائم ما بين الاتحاد وبلدية القصب في سبيل إنجاح البطولة، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس البلدية دغيشم بن فهد الدغيشم على الدعم الذي قدمه للبطولة، من خلال تهيئة الميدان وجميع الظروف لتحقيق النجاح من الناحيتين التنظيمية والفنية.

ونوه "الفغم" بدور مدير البطولة فهد بن عبدالعزيز الجوفان وجهوده التي كان لها أثر بارز في انجاح البطولة، وبالمستويات المميزة التي شهدتها المنافسات في البطولة بمختلف الفئات.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، أن طموحهم هو نشر هذه الرياضات بشكل أوسع في مختلف مناطق المملكة، وهو ما بدأ اتحاد اللعبة بتطبيقه من خلال هذه البطولة في القصب، وتدشين دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية، إضافة إلى البطولات التي ينظمها الاتحاد في الرياض وجدة وباقي مناطق المملكة.