الإعلام الرياضي يكشف ما تم اتخاذه بشكوى الحائلي ضد ثلاثة إعلاميين

أصدر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بياناً إلحاقياً بشأن التحقق بما أدلى به رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي في تصريحه لبرنامج الدوري مع وليد، متهماً قيام ثلاثة إعلاميين بطلب مبالغ مالية من أجل دعمه خلال فترة رئاسته الحالية.

وأوضح البيان الصادر قبل قليل أن أنمار الحائلي قدم ثلاثة أسماء لإعلاميين، اثنان منهم لا يحملان عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أما الثالث فيحمل العضوية فقد قامت اللجنة القانونية بأخذ إفادة الأطراف، وقد انتهت اللجنة إلى أن الوقائع التي ذكرها أنمار الحائلي كانت قبيل تسلمه دفة الرئاسة بنادي الاتحاد كما لم توضح الحيثيات أي فعل يفهم منه اتخاذ موقف مضاد ضد أنمار الحائلي.

وأكد البيان أن تصرف الإعلامي رغم عدم ثبوت موقف مضاد، يعد مخالفاً لأخلاقيات المهنة وأصولها، وبناء عليه فقد تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق العضو وفقاً للوائح الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.