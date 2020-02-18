انخفاض خام "برنت" بنسبة 1.53%

بلغ سعر البرميل 56.79 دولارًا أمريكيًّا

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.88 دولارًا أمريكيًّا؛ ما نسبته 1.53% ليصل سعره إلى 56.79 دولارًا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.82%؛ ما يعادل 0.95 دولارًا أمريكيًّا، ليصل سعره إلى 51.36 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

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18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:29 PM

بلغ سعر البرميل 56.79 دولارًا أمريكيًّا

انخفاض خام "برنت" بنسبة 1.53%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.88 دولارًا أمريكيًّا؛ ما نسبته 1.53% ليصل سعره إلى 56.79 دولارًا.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.82%؛ ما يعادل 0.95 دولارًا أمريكيًّا، ليصل سعره إلى 51.36 دولارًا أمريكيًّا.

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