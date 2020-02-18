انخفاض خام "برنت" بنسبة 1.53%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.88 دولارًا أمريكيًّا؛ ما نسبته 1.53% ليصل سعره إلى 56.79 دولارًا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.82%؛ ما يعادل 0.95 دولارًا أمريكيًّا، ليصل سعره إلى 51.36 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
بلغ سعر البرميل 56.79 دولارًا أمريكيًّا
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.88 دولارًا أمريكيًّا؛ ما نسبته 1.53% ليصل سعره إلى 56.79 دولارًا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.82%؛ ما يعادل 0.95 دولارًا أمريكيًّا، ليصل سعره إلى 51.36 دولارًا أمريكيًّا.