"جامعة نورة" تشارك في ملتقى "بيبان الرياض" بجناح تعريفي

"كلية الإدارة والأعمال" تطلق لطالباتها أول مقرر من نوعه في ريادة الأعمال

تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة بكلية الإدارة والأعمال، بالتعاون مع مركز دعم وتطوير الأعمال في ملتقى بيبان الرياض، والذي يعد الملتقى الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والمقام برعاية الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض، وبتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وذلك في مركز واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير لعام 2020م.



وتتمثل مشاركة الجامعة في جناح تعريفي لكلية الإدارة والأعمال، وذلك لإبراز الدور الذي تقوم به الجامعة من خلال البرامج والمبادرات لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وخلق بيئة داعمة لرائدات الأعمال.



وتعتبر كلية الإدارة والأعمال رائدة في مجال تعليم ريادة الأعمال، حيث بدأت بتدريس مقررات في ريادة الأعمال منذ عام 2014م كما تدرس ريادة الأعمال كمقرر متطلب في أربع كليات، بالإضافة إلى تقديم ماجستير في ريادة الأعمال.



كما تضم الجامعة مركزاً لدعم وتطوير الأعمال الذي يقدم العديد من البرامج والأنشطة والمعسكرات التدريبية لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطالبات، ودعم المشاريع الريادية المبتكرة لرفع مشاركة المرأة بالناتج المحلي الإجمالي السعودي.



ومن جانب آخر، تطلق كلية الإدارة والأعمال خلال الملتقى مقرر "أساسيات ريادة الأعمال" لطالبات الجامعة، والذي يعد المقرر الأول من نوعه في ريادة الأعمال، ويقدم بشكل إلكتروني ١٠٠٪ وباللغة العربية، حيث تم تصميمه بشكل كامل من قبل كفاءات سعودية في مجال ريادة الأعمال ومتخصصات بالتعليم الإلكتروني بأحدث الوسائل التقنية وما توصلت له التكنولوجيا والتصميم في أساليب التعليم، حيث تم تصميمه بشكل تفاعلي يحاكي الـ Gamification.



وتم وضع خطة لإطلاق المقرر، بحيث يتم تقديمه خلال ذلك الفصل في عدد من الكليات إلى أن يقدم لجميع طالبات الجامعة، وذلك بهدف تزويد الطالبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتحويل الأفكار والابتكارات إلى مشاريع على أرض الواقع وفق قواعد إنشاء المشاريع الريادية السليمة، كما يهدف إلى تعزيز الفكر الريادي والإلمام بمبادئ وأسس ريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية ومعرفة المبادئ الأساسية والمتطلبات لإنشاء مشروع ريادي جديد.



ويُعنى الملتقى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموّها، ويحفّز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدم لهم استشارات في كيفية استثمار وتجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.





ويتخلل الملتقى برامج تدريبية وورش عمل مختلفة تهدف إلى التأهيل الشامل لبناء قدرات رواد الأعمال الطموحين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي من تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من ممارسة أعمالهم بالشكل الصحيح، ودعم الخدمات.