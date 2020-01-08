بعد بلوغ القاصرين .. المخواة تشهد تنفيذ القصاص في مواطن قتل آخر

الجاني كان قد قام بإطلاق النار على المجني عليه مما نتج عن ذلك وفاته

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجانٍ -سعودي الجنسية- في المخواة؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه مما نتج عن ذلك وفاته؛ حيث كان قد تمّ تأجيل استيفاء الحكم حتى بلوغ رشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهما، مع بقية الورثة، باستيفاء القصاص وأُيد الحكم من مرجعه.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بجانٍ في محافظة المخواة بمنطقة الباحة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ علي بن عطية بن هيازع آل عطاف الغامدي -سعودي الجنسية- على قتل/ سعد بن علي بن أحمد العمري الزهراني -سعودي الجنسية-, وذلك بإطلاق النار عليه مما نتج عن ذلك وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وتأجيل استيفائه حتى بلوغ رشد القاصرين من ورثة القتيل، ومطالبتهما مع بقية الورثة، باستيفاء القصاص وأُيد الحكم من مرجعه، ثم أُلحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهما، مع بقية الورثة، باستيفاء القصاص من قاتل موروثهم، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ علي بن عطية بن هيازع الغامدي اليوم 13 / 05 / 1441 هـ، في محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.