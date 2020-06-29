وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران

استعرضا علاقات التعاون الثنائي وأوجه التنسيق بين البلدين

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعاً، اليوم، مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك.

شهد الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما ناقش الجانبان التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الخطر الإيراني على أمن المنطقة، والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 01:26 PM

استعرضا علاقات التعاون الثنائي وأوجه التنسيق بين البلدين

وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعاً، اليوم، مع الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك.

شهد الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما ناقش الجانبان التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الخطر الإيراني على أمن المنطقة، والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

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