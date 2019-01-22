"الكلباني": هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها لتحقق المراد منها

قال إن برامجها حققت الشمولية ‏فتنوعت البرامج والفعاليات دينياً واجتماعياً ورياضياً

أكد الداعية الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام سابقاً أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها، وذلك مع تركيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع.

وفي التفاصيل، كتب الكلباني عدة تغريدات بعد مشاركته الليلة في المؤتمر الصحفي لهيئة الترفيه الذي أوضحت فيه إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة قائلاً :" ‏تشرفت بدعوة من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها ".

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‏وأضاف: " أكثر من رائع أن يكون تركي آل الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع ‏فتنوعت البرامج والفعاليات دينياً واجتماعياً ورياضياً".

وتابع: من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة (٥) ملايين ريال للأول، ‏وكذا مسابقة المؤذن (أجمل أذان) وجائزتها (٢) مليون ريال للأول، والفاروق (رماية وسباحة وركوب خيل).

وأكمل: "رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها تركي آل الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه".

واختتم تغريداته بالقول: " شكراً تركي آل الشيخ ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي".

وكشف المؤتمر الصحفي للهيئة العامة للترفيه احتضانها مبادرة لتكريم فنانين وشعراء وملحنين، وحفلات موسيقية لأبرز رموز الفن السعودي، وتنظيم بطولات ترفيهية رياضية إلكترونية ضخمة على مستوى المملكة العربية السعودية، وعروض الخدع البصرية، والسيرك التي ستطل قريباً أمام الجمهور في المملكة العربية السعودية.





وكشف عن فئات جديدة من الترفيه تدخل القطاع الترفيهي بالمملكة العربية السعودية تشمل المغامرات، والمهرجانات، والملاهي المتنقلة وبرامج تلفزيونية متنوعة تشمل الترفيهي منها والفني على أرض الواقع قريبًا.



