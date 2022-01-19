"الزكاة والجمارك": لا يحقّ لشركات النقل الحصول على معلومات العميل الشخصية

الهيئة أكدت أنها تطلب فقط الاسم الكامل ورقم الهوية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يحق لشركات النقل السريع الحصول على معلومات العميل الشخصية، عدا الاسم ورقم الهوية.

وأضافت: "في حال طلبت إحدى شركات النقل السريع صورة من بطاقة الأحوال الشخصية؛ تذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لا تطلب نسخة من بطاقة الأحوال للشحنات الشخصية".

وأكدت الهيئة أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطلب فقط الاسم الكامل ورقم الهوية.