متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة

قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 03:55 PM

قال: نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا

متحدث #وزارة_الصحة: هناك انخفاض في معدل الحالات الحرجة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن هناك انخفاضًا في معدل الحالات الحرجة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي كاشفًا أن نصف الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة فوق عمر 60 عامًا .

وتابع خلال الإيجاز الدوري حول تطورات "كورونا" في المملكة اليوم الأحد: ثلث الحالات الحرجة تتراوح بين 40 و60 عامًا .

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متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

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