دواجن الوطنية أفضل شركة عربية و"الراجحي" أفضل رئيس تنفيذي

في حفل توزيع جوائز جلوبال العالمية في العاصمة المغربية

توجت شركة دواجن الوطنية بجائزة أفضل شركة عربية لعام 2019م لفئة الصناعات الغذائية، وذلك في حفل توزيع جوائز جلوبال العالمية في العاصمة المغربية مراكش أول أمس الأربعاء.

كما توج الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد بن سليمان الراجحي بجائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي، وتسلم الجائزة بالإنابة مدير إدارة التسويق ناصر المنيع، وتبرز جائزة أفضل العرب القادة المتميزين والمؤسسات العربية الذين حققوا مكانة بارزة في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لدواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي تعليقاً على الجائزة على استمرارهم في تحقيق أهدافهم ورؤيتهم الداعمة للأمن الغذائي الوطني من خلال تزويد الأسواق العربية والعالمية بأجود منتجات الدجاج المذبوح وفقاً للشريعة الإسلامية وباستخدام أحدث التقنيات والأنظمة التي تحافظ على البيئة وتحقق أقصى معايير السلامة وبأعلى المستويات الإنتاجية والنمو المستدام من خلال توظيف وتطوير العنصر البشري الذي يتصف بالكفاءة والمبادرة والالتزام والمشاركة بفاعلية في التحسن المستمر.

يذكر أن الجائزة تعد الأفضل قيمة على مستوى العالم العربي في نسختها الثانية والتي انطلقت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في 27 نوفمبر 2017، وتضمنت تكريم المتميزين من أبناء ومؤسسات الوطن العربي في عدة فئات: فئة القيادة، الأعمال، ونجوم المجتمع والرياضيين، إضافة إلى أنها تمنح على أساس معايير رئيسة منها إدارة المنظمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والخدمات المجتمعية والابتكار والتعلم بالإضافة إلى مقاييس أخرى.