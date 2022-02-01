"رينارد" يعلن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرَّف عليها

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "رينارد" عن القائمة الأساسية للأخضر التي تواجه اليابان، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وجاءت الأسماء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

ظهير أيمن: سلطان الغنام

قلب دفاع: علي البليهي

قلب دفاع: عبد الإله العمري

ظهير أيسر: ياسر الشهراني

محور: عبدالإله المالكي

محور: علي الحسن

وسط: محمد كنو

وسط أيمن: فهد المولد

وسط أيسر: سالم الدوسري

مهاجم: فراس البريكان