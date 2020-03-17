"الصحة العالمية" ترصد إصابتين مؤكدتين بـ"كورونا" بين موظفيها

المصابان غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما أعراض المرض في المنزل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، رصد إصابتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" بين موظفيها.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين: "إن الموظفين غادرا المكتب، ثم ظهرت عليهما أعراض المرض في المنزل، قبل تأكيد إصابتهما بـ"COVID-19"، في إشارة إلى التسمية الرسمية للمرض.

وأضاف وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "رويترز": لدينا حالتان مؤكدتان.