البرازيل.. شاهد كيف خطف سجناء حارسهم واحتجزوه رهينة؟

خلال عملية تفتيش روتينية

كشف فيديو التقطته كاميرا مراقبة في السجن الواقع في محافظة بارانا جنوب البرازيل، قيام 3 سجناء باختطاف حارسهم واحتجازه رهينة داخل الزنزانة.

وأظهر الفيديو، السجناء الثلاثة وهم يخرجون من زنزانتهم إلى ممر السجن الواحد تلو الآخر، تحت حراسة رجلين من موظفي السجن، وأيديهم وراء ظهورهم، خلال عملية تفتيش روتينية، وقيام السجناء بخطف الحارس واحتجازه رهينة 24 ساعة.

وكان أحد الحارسين يعتزم تفتيش الزنزانة بعد خروج النزلاء الثلاثة منها؛ غير أنهم استداروا فجأة مسرعين إلى الزنزانة بعدما دخلها أحد الحارسين.

وبدأ الحارس الثاني بإطلاق النار باتجاه الزنزانة؛ لكنه فشل في الدفاع عن زميله؛ فيما أغلق السجين الذي كان في المؤخرة باب الغرفة وراءه؛ طبقًا لـموقع "آرتي" الروسي باللغة العربية.

البرازيل سجناء

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13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 08:25 AM

خلال عملية تفتيش روتينية

البرازيل.. شاهد كيف خطف سجناء حارسهم واحتجزوه رهينة؟

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشف فيديو التقطته كاميرا مراقبة في السجن الواقع في محافظة بارانا جنوب البرازيل، قيام 3 سجناء باختطاف حارسهم واحتجازه رهينة داخل الزنزانة.

وأظهر الفيديو، السجناء الثلاثة وهم يخرجون من زنزانتهم إلى ممر السجن الواحد تلو الآخر، تحت حراسة رجلين من موظفي السجن، وأيديهم وراء ظهورهم، خلال عملية تفتيش روتينية، وقيام السجناء بخطف الحارس واحتجازه رهينة 24 ساعة.

وكان أحد الحارسين يعتزم تفتيش الزنزانة بعد خروج النزلاء الثلاثة منها؛ غير أنهم استداروا فجأة مسرعين إلى الزنزانة بعدما دخلها أحد الحارسين.

وبدأ الحارس الثاني بإطلاق النار باتجاه الزنزانة؛ لكنه فشل في الدفاع عن زميله؛ فيما أغلق السجين الذي كان في المؤخرة باب الغرفة وراءه؛ طبقًا لـموقع "آرتي" الروسي باللغة العربية.

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