مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والبنك الأهلي يوقّعان اتفاقية تعاون لتقديم حلول تمويلية

متوافقة مع أحكام الشريعة للراغبين في الاستفادة من العروض السكنية وشراء وحدات جاهزة

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الأهلي التجاري، يقدم بموجبها البنك حلولًا تمويلية عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين في الاستفادة من العروض السكنية المتنوعة، وشراء وحدات جاهزة أو أراضٍ سكنية في مختلف الأحياء السكنية بالمدينة الاقتصادية؛ وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وسوف تُساهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق استحداث الحلول التمويلية العقارية لاستقطاب جميع شرائح العملاء، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الأهلي الذين يرغبون بالاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وبهذه المناسبة قال فيصل بن عمر السقاف، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري: "نفخر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية على مستوى العالم؛ حيث تندرج هذه الشراكة ضِمن مبادرات البنك الأهلي التي يسعى من خلالها إلى توسيع عملياته التمويلية وتيسير تملّك المواطنين للسكن".

وأضاف: "سيقوم البنك -بموجب هذه الاتفاقية- بتقديم أفضل مستويات الخدمة والحلول التمويلية المختلفة والمبتكرة الخاصة بالتمويل العقاري والميسرة، للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضِمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن المتوقع أن تؤدي حلولنا التمويلية وخدماتنا المصرفية وسهولة إجراءاتنا إلى زيادة الطلب من قِبَل شريحة أكبر من المواطنين".

وقال أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "نسعد اليوم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة وعلى مستوى المنطقة، ليكون بنكًا معتمدًا لتمويل مختلف المنتجات العقارية السكنية بالمدينة الاقتصادية على أساس المرابحة؛ حيث إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى تعزيز العملية التنموية في المملكة من خلال مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين"؛ مضيفًا: "سوف يتمكن ملاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء، كما يمكن لمستفيدي الدعم السكني من قِبَل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، الاستفادة من هذه الحلول التمويلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، والتي تسهم من خلالها في تحقيق جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة. وقد حرصت المدينة على توفير حلول سكنية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل، وتقديم كافة أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها، في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع المبتكرة.